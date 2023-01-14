Небензя назвал «мирный план» Зеленского не имеющим отношения к реальности

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «мирный план», который предлагал президент Украины Владимир Зеленский, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, которые приводит РИА Новости, на Украине часто выступает с подобными инициативами.

Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с «мирным планом» из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности, — подчеркнул Небензя.

О «мирном плане» Зеленского стало известно в середине ноября 2022 года. Тогда украинский президент с формулой из десяти пунктов обратился к участникам саммита G20. Среди прочего в плане Зеленского упоминались восстановление территориальной целостности Украины, а также вывод российских войск с территории страны.

Ранее Василий Небензя заявил, что страны Запада изначально не собирались урегулировать украинский конфликт. По его словам, об этом говорят недавние признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда.

Ситуацию вокруг Минских соглашений Небензя назвал «системным и чудовищным обманом».