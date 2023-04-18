Небензя: инициативы России и КНР по Корейскому полуострову остаются в силе

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Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициативы Москвы и Пекина по урегулированию ситуации на Корейском полуострове остаются в силе. Россия все еще готова их обсуждать, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

Россия совместно с Китаем неоднократно предлагала различные предметные инициативы, которые нацелены на поиск взаимоприемлемых развязок и урегулирования ситуации на Корейском полуострове с учетом интересов всех сторон. Они по-прежнему на столе, а мы по-прежнему готовы к предметному обсуждению, — сказал дипломат.

Он выразил уверенность, что в совместной выработке перспективных решений заинтересованы большинство членов Совбеза. Небензя призвал страны, блокирующие этот процесс, пересмотреть свои подходы к проблеме. Пора работать по существу, считает он. При этом постпред усомнился, что возможна принципиальная смена подходов у противников искать решение.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген обратился к руководству ООН с призывом потребовать немедленно прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи. Чиновник добавил, что военные учения усиливают напряженность на полуострове.