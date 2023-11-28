«Не зря высмеивают»: сенатор обвинил Шольца в экономическом кризисе в ФРГ Сенатор Джабаров обвинил канцлера Шольца в экономическом кризисе в ФРГ

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Олаф Шольц

Заявление канцлера Шольца о том, что экономический кризис не затронет граждан Германии — это ложь, заявил NEWS.ru первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, глава правительства сам «загнал свою страну», отказавшись от российского газа, и прервав все деловые контакты с РФ.

Канцлер Шольц большой лжец, что он уже неоднократно доказывал. И его заявление о том, что экономический кризис не затронет граждан страны — тоже ложь. Германия находится в тяжелом положении, в которое Шольц сам загнал свою страну, пойдя на поводу у американцев. Он не препятствовал подрыву «Северных потоков», хотя я уверен, что он знал об этом. Он полностью отказался от российского газа и прервал все деловые контакты с нашей страной. Тем самым он существенно подкосил экономику Германии, – рассказал Джабаров.

Сенатор отметил, что в будущем ФРГ и ее правительство столкнутся с еще большими проблемами. При этом канцлер Шольц на бунтующих выборах потерпит «сокрушительное поражение», убежден Джабаров.

Если раньше Германия была локомотивом Евросоюза, то сейчас она входит в режим стагнации, а дальше возможно будет и рецессия. В будущем из-за этого у Шольца будет еще больше проблем, так что не зря его высмеивают. Если он дотянет до следующих выборов, то там он потерпит сокрушительное поражение. В лучшем случае он будет младшим партнером в коалиции. Его ждет большое разочарование в будущих избирателях. И даже если кризис усугубится, ФРГ не решится отменить санкции против России. Осознавая, чем им это грозит, они продолжают следовать командам из США, – заключил Джабаров.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил, что с приходом к власти в Германии канцлера Олафа Шольца сформировалась обстановка, которая от него не зависит. По его словам, сейчас в стране невозможно принимать суверенные решения. В связи с этим Шольц и другие немецкие политики являются заложниками ситуации, в том числе бюджетного кризиса, с которым столкнулась Германия.