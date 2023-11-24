«Не знаю, кто это»: Песков о ситуации вокруг певца Шарлота Песков отказался комментировать ситуацию вокруг певца Шарлота

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг певца Эдуарда Шарлота, который сжег российский паспорт, передает ТАСС. Официальный представитель Кремля признался, что не знает, о ком идет речь.

Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в отношении Шарлота возбуждены уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В настоящее время он находится под арестом в спецприемнике в Санкт-Петербурге.

До этого СМИ сообщали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что музыкальный исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии. Медицинская комиссия самарского военкомата нашла у Шарлота продольное плоскостопие третьей степени. Артист прошел военно-врачебную экспертизу до отъезда в Ереван, и пока врачи думали над диагнозом, певец эмигрировал.

По возвращении из Армении в Россию певец на видео, снятом в комнате полиции, попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и сказал, что «больше так не будет». Позднее он пояснил, что акцию с паспортом устроил под впечатлением контента оппозиционных блогеров на YouTube. Решение сжечь документ певец назвал «серьезным» и «тупым» поступком, который ему «ничего не дал».