«Не знала, что Пушкин был коммунистом»: Захарова о сносе памятников Киевом Захарова посмеялась над властями Киева за решение снести памятник Пушкину

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над решением украинских властей снести бюст русского поэта Александра Пушкина в одной из киевских школ. В своем Telegram-канале дипломат пошутила, что в рамках декоммунизации страны поэта решили сделать коммунистом. Речь идет о сносе памятника Пушкину в киевской гимназии № 153.

Декоммунизация на остатках Украины идет полным ходом. Снесли бюст Пушкина. Не знала, что Александр Сергеевич был коммунистом, — написала Захарова.

Украинские власти после начала специальной операции начали активно сносить памятники исторических личностей, которые тем или иным связаны с Россией. Киев при этом оправдывает свои действия законом о декоммунизации.

Россия асимметрично ответит странам Прибалтики на снос памятников советским воинам-освободителям. Москва в ответных мерах не будет прибегать к таким же «варварским методам», а сосредоточится на экономической и политической плоскостях, заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия балтийских властей, «безусловно, скажутся» на двусторонних отношениях с Москвой. В МИД заверили, что ответственность за происходящее полностью лежит на властях государств Прибалтики, «отказывающихся понимать, что они делают».