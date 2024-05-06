«Не займет много времени»: МИД озвучил, как Россия ответит на действия США МИД: Россия в ответ на действия США активизирует производство РСМД

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Россия начнет работы по созданию ракетных комплексов средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов, заявили в МИД РФ. В опубликованном на официальном сайте ведомства сообщении подчеркивается, что Вашингтон открыто и явно встал на путь размещения вооружений в разных частях мира.

В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. <...> Этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение, — уточнили в министерстве.

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков ранее сообщил, что Россия не оставит без ответа размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны Соединенных Штатов. Дипломат уверен, что американские планы в случае их реализации неизбежно спровоцируют многостороннюю гонку ракетных вооружений. При этом при необходимости Россия может принять ответные меры в области ядерного сдерживания.

В МИД также заявили, что предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе. Мероприятие следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран, а также предпринятых рядом государств — членов НАТО действий по нагнетанию силового давления на РФ.