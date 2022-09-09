«Не все так однозначно»: депутат Соловьев о кончине Елизаветы II Соловьев назвал неоднозначными будущие отношения России и Британии после Елизаветы II

Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Елизавета II

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что с уходом Елизаветы II ушла и целая эпоха. Однако, отметил депутат в беседе с NEWS.ru, не все так однозначно.

Конечно же, ушла эпоха, но не все так однозначно. Сейчас не совсем понятно, как будут складываться отношения наших стран с приходом нового монарха. Но в любом случае мы ожидаем изменений в сторону доброжелательных отношений между нашими народами и государствами, — пояснил политик.

Соловьев добавил, что верит в продолжение и сохранение культурных связей, связывающих российский и британский народы.

Также верим в продолжение и сохранение, тех крепких культурных связей, которые столетиями тесно связывают российский и британский народы, — добавил депутат.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она будет похоронена на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI.

Ранее свои соболезнования по поводу кончины королевы выразил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что королева не только пользовалась любовью и уважением подданных, но и считалась авторитетом на мировой арене.