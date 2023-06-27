«Не возражаю»: сенатор оценил идею раскрыть имена бежавших из РФ чиновников Сенатор Цеков не возражает, если Росавиация раскроет имена бежавших 24 июня чиновников

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что не возражает, если Росавиация обнародует списки бизнесменов и чиновников, которые покинули страну 24 июня. В то же время он отметил, что люди могли уехать из РФ по личным причинам и в этом случае они не должны ни перед кем оправдываться.

Я не возражаю, но для меня это не является чем-то желанным. Вопрос в том, почему улетели. А если человек полетел на лечение или за детьми, к больной матери? Обнаружат, а потом должны оправдываться, почему полетели? Может, были жизненно необходимые дела, — считает Цеков.

Сенатор удивился, почему депутат Госдумы Дмитрий Гусев подумал, что кто-то «сильно перепугался». По мнению Цекова, «только люди с воспаленным мозгом могли подумать, что субботние события завершатся кровопролитием».

Было понятно, что в течение нескольких дней ситуация разрешится. Мне кажется, только в воспаленном мозгу у кого-то могло показаться, что мятеж закончится чем-то кровопролитным, — добавил Цеков.

Ранее первый зампред комитета по контролю Госдумы Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале обратился к главе Росавиации с предложением опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов, чтобы «прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа». По мнению депутата, сообщения о покинувших страну чиновниках может распространять западная разведка и украинское ЦиПСО, чтобы разрушить доверие к власти в России. По словам Гусева, это позволит и разрушить домыслы, и обличить «героев».