«Не вместо, а вместе»: Медведев о производстве оружия в России Медведев: Россия производит грозное оружие вместе со всем необходимым стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Медведев

Сегодня Россия производит грозное вооружение, перед которым трепещут враги, заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что при этом оружие выпускается не вместо, а вместе со всем необходимым для благополучной жизни граждан.

Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни, — написал Медведев.

Он поздравил россиян с Днем труда. Медведев отметил, что в России есть технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, а также верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Политик выразил уверенность, что ВС РФ одержат победу в конфликте.

Ранее Медведев предупредил США, что ответ на «штатовское хамство» в виде конфискации российских активов может быть только асимметричным, однако не менее болезненным. Он напомнил, что Москва может изъять имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции страны. По словам Медведева, Россия может задействовать реторсии согласно ст. 1194 Гражданского кодекса РФ.