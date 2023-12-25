«Не так всемогущи»: депутат о причастности Украины к отравлению Красовского Депутат Журавлев не поверил в причастность ГУР Украины к отравлению Красовского

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Антон Красовский

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что украинские службы не причастны к отравлению бывшего журналиста RT Антона Красовского. Он считает, что сотрудники ГУР Украины вовсе не такие могущественные, какими хотели бы казаться.

Уверен, что не стоит искать следы украинских спецслужб в любом недомогании, они вовсе не так всемогущи, как хотели бы показать. Иначе глава военной разведки Буданов еще до лета 2023-го взял бы Крым, как публично обещал, а Крымский мост был бы уничтожен — они кричат об этом на каждом углу, только вот в реальности сделать ничего не могут. Индивидуальный террор, конечно, в украинском стиле, и нужно быть максимально бдительными насчет тех, кто симпатизирует киевскому режиму, — сказал Журавлев.

По словам депутата, российским спецслужбам удается предотвратить множество терактов, организованных Украиной. Он убежден, что все диверсии немедленно прекратятся, когда российские войска пойдут в атаку на поле боя.

В целом надо сказать, что и наша ФСБ не дремлет — предотвращает теракты, организованные Украиной, в десятки раз чаще, чем удается диверсантам довести их до конца. Все эти действия немедленно прекратятся, когда наши войска пойдут в атаку на поле боя, — СБУ и ГУР просто будет не до того, надо будет спешно организовывать собственное бегство из страны, — добавил Журавлев.

Ранее журналист Антон Красовский сообщил, что попал в больницу из-за болей в животе. Издание Kyiv Post со ссылкой на Главное управление разведки Украины пишет, что причиной госпитализации стало отравление. Украинское издание утверждает, что последние сообщения в канале Красовского оставлял не он, так как состояние журналиста постоянно ухудшается.