«Не стреляем себе в ногу»: Кремль ответил на слова Зеленского о провокациях Песков: Россия не собирается стрелять себе в ногу и разрушать свою газотранспортную систему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на предположение украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Москва планирует обстрелять собственную газотранспортную систему с целью дальнейшего обвинения Киева в случившемся, передает ТАСС.

Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу, — сказал Песков.

Ранее Зеленский в интервью изданию ZDFheute Nachrichten высказал мнение, что Россия готовится нанести удары по газотранспортной инфраструктуре с целью дальнейшего обвинения в этом Киева. По его мнению, Москва виновна в подрыве «Северного потока — 1». Зеленский считает, что таким образом Россия хочет лоббировать снятие санкций со стороны Евросоюза.

До этого представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что правительство ФРГ исключает запуск неповрежденной нитки трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на напряженную ситуацию с газоснабжением. По ее словам, Россия могла беспрепятственно поставлять газ в Германию и до ЧП на «Северных потоках», однако она больше не является надежным поставщиком энергоносителей.