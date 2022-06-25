«Не спешите»: Володин предложил украинцам не выбрасывать учебники русского Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники русского языка

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал украинцам не избавляться от учебников русского языка. По мнению парламентария, с 1 сентября они могут им пригодиться, когда украинских чиновников «привлекут к ответственности за нарушение прав людей».

Не спешите... Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Одесской области изъяты учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы вычеркнуты русские писатели, в Николаевской области в школах запрещен русский язык. По мнению парламентария, это является нарушением прав и свобод граждан, которые хотят говорить на русском языке и изучать его.

18 июня исполком Николаевского горсовета решил запретить изучение русского языка в местных школах. Образовательным учреждениям нельзя формировать учебную программу на русском, а также учить языку на уроках, факультативах и дополнительных курсах.

22 июня Одесская область исключила из образовательной программы уроки русского языка и литературы. Русских авторов планируют заменить зарубежными. А 24 июня в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина закрыли кафедру русского и литературы. Вместо нее появится новая — кафедра славянской филологии.