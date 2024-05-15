«Не спасут»: Захарова о поставках западного оружия Украине Захарова: никакие вооружения не спасут от краха власти Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Усилия Запада спасти власти Украины наращиванием поставок вооружений обречены на провал, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вся поставленная на Украину военная техника будет уничтожена.

Никакие вооружения не спасут от краха преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Вся военная техника, поставленная на Украину будет уничтожена, — заявила Захарова.

Ранее стало известно о решении президента США Джо Байдена выделить Украине военную помощь на $400 млн. Уточняется, что деньги пойдут на оплату услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения. Что именно войдет в новый пакет американской военной помощи, в документе не уточняется.

До этого Госдеп США одобрил экстренную продажу киевским властям трех РСЗО HIMARS, следует из документа на сайте ведомства. Вооружения обойдутся Украине в $30 млн. В ведомстве также уточнили, что покупку профинансирует Германия.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Соединенными Штатами, не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Салливан добавил, что в следующем году Украина рассчитывает начать новое наступление. Он признал, что в этом случае любые успехи ВСУ будут зависеть от финансирования США.