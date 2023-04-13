«Не сильны»: Песков признал недоработку с формированием образов героев Песков заявил, что работа по формированию образа героев России должна быть системной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Работа по формированию образа героев России должна быть системной, этому надо учиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа». По его словам, власти страны «пока не сильны» в этом.

Мы пока не сильны в том, чтобы формировать образ героев. Их много, ими не оскудеет наша земля. Но чтобы про них знали, нужна верная работа с донесением информации. Мало кто сможет назвать тех, кто за последний год стал новым Героем России. С помощью плакатов не добиться формирования образов героев. Это общая недоработка, нам нужно еще работать и учиться, — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, спасшему двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области. Мальчик получил награду на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества.

Глава региона отметил, что в России рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения.