«Не сдулся»: Медведев о Карлсоне после интервью с Путиным Медведев: Путин подробно объяснил суть Украины в интервью Карлсону

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подробно рассказал западному миру, почему Украины не было и не будет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся, — заявил Медведев.

Кроме того, Медведев выразил мнение относительно нового главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. По его словам, биография этого человека вызывает чувство ненависти, презрения и омерзения. В этом контексте он затронул развал Советского Союза, шаги Запада по сталкиванию России и Украины, а также действия самого Сырского, которые он расценивает как предательские.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что старые СМИ и демократическое руководство США много дней очерняли Карлсона в связи с предстоящим интервью с Путиным. Он объяснил подобные действия в адрес американского журналиста обидой. Кеннеди-младший призвал американский народ самостоятельно делать выводы относительно взглядов, которые не сходятся с официальной позицией государства.