«Не сдаемся и не предаем»: Захарова предложила тему для беседы с детьми Захарова призвала 1 июня поговорить с детьми о судьбе Донбасса

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Мария Захарова

Родители в День защиты детей должны поговорить с подрастающим поколением о судьбе Донбасса, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, они должны знать, как ребята в ЛНР и ДНР жили в подвалах во время обстрелов и становились сиротами, пока власти Украины обещали, что они навсегда останутся «людьми второго сорта».

1 июня хочется сказать всем родителям: расскажите своим детям о том, что это Международный день защиты детей. На вопрос, как это, приведите пример из жизни — дети Донбасса, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия оказала детям Донбасса поддержку. Многие собирают им гуманитарную помощь, переводят деньги, некоторых сирот усыновляют в РФ.

Не сдаемся и не предаем. Мы вместе, — заключила Захарова.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона за время боевых действий вывезла из ЛНР и ДНР минимум 23 тысячи детей. По словам дипломата, на сегодняшний день об их судьбе ничего не известно. При этом данные о детях, эвакуированных в Россию, понятны и прозрачны, добавил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими семьями на Украине по поручению президента России Владимира Путина. Она подчеркнула, что процесс проходит при посредничестве Катара.