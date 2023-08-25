«Не самое простое решение»: Медведев о признании независимости Южной Осетии Медведев: признание независимости Южной Осетии и Абхазии далось непросто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году было не самым простым, признал на встрече с главами республик зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые цитирует Sputnik Южная Осетия, это действие обеспечило безопасность жителям республик и установило мир на Кавказе.

Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республики и решение больших задач. С тех пор наши отношения развиваются успешно, у нас союзнические отношения, очень добрые, и это развитие обязательно продолжится, — сказал Медведев.

В ходе встречи зампред Совбеза России поздравил граждан Южной Осетии и Абхазии с 15-й годовщиной независимости республик. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поблагодарил Медведева и заверил, что каждый в республики всегда будет благодарен.

Вас всегда будут помнить как человека, который поставил точку в многолетней войне и обеспечил мирное будущее нашим детям, — сказал Гаглоев.

Ранее Медведев заявил, что Абхазию и Южную Осетию возможно присоединить к России, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.