«Не путают шерсть с государственной»: Путин о работе некоторых регионов Путин процитировал героев фильма Гайдая и похвалил работу некоторых регионов

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин похвалил регионы, которые показали хорошие результаты. Во время совещания с членами правительства он подчеркнул, что определенные субъекты работают достаточно эффективно. Глава государства также процитировал героев фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и заявил, что такие регионы «не путают собственную шерсть с государственной».

Те, кто показал хорошие результаты, в этих регионах понятно, что они, уж извините за киношные выражения, не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно. Как-то жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что более 3,2 млн жителей новых регионов России, а именно Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, получили паспорта граждан РФ. По его словам, во всех этих субъектах уже сформированы подразделения органов внутренних дел. Глава государства подчеркнул, что на силовых структурах лежит огромная ответственность, поскольку по работе МВД люди во многом судят о силе российского закона.