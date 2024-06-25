«Не простим и не забудем»: Медведев заявил, что РФ переживет новые санкции Медведев: Россия переживет новые санкции, но не оставит их без ответа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия переживет новые санкции, принятые против нее накануне Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале. Он предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам будет дан ответ. По словам политика, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти.

Мы переживем это. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу. <...> За это придется заплатить, — написал Медведев.

По поводу новых ограничений зампред Совбеза отметил, что политики Евросоюза «работают глупо и без творческого подхода», нанося больший ущерб собственным гражданам и компаниям. Он пояснил, что, тогда как Россия переориентировалась на азиатский рынок и восстановила недополученные доходы, европейцы потеряли к концу 2023 года порядка $1,5 трлн, а энергетический сектор Европы стал зависим от экспортеров из Соединенных Штатов.

В понедельник, 24 июня, Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что отношения между РФ и Южной Кореей будут ухудшаться еще больше из-за бездумной поддержки антироссийских санкций со стороны Сеула. По его словам, южнокорейские власти «суетятся» после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном.