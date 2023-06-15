«Не понимает, зачем брать взятку»: Греф о внедрении ИИ в госуправление Греф заявил, что нейросети в госуправлении могут снизить число коррупционных преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что внедрение искусственного интеллекта вполне возможно на некоторых этапах госуправления. По его словам, это также позволит снизить число коррупционных преступлений. Об этом Греф рассуждал на одной из площадок Петербургского международного экономического форума.

Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось, <...> это его сильная сторона. Конечно же, такого рода решения должны быть отданы максимально автоматизированным системам принятия решений, — заявил Греф.

При этом глава Сбербанка заявил, что существующая ныне модель управления неадаптивна к развитию технологий. По его словам, это актуально не только для России.

Сейчас весь мир ищет состояние нового равновесия между теми скоростями, с которыми развиваются технологии, и способностью людей адаптироваться к этому, — говорит топ-менеджер.

Ранее глава Сбербанка заявлял, что спустя год с лишним с момента начала военной операции на Украине и последующего введения санкций против России в стране все еще ощущается структурный валютный шок. По его словам, новые условия отразились в том числе на Китае, который не был готов к столь быстрому превращению юаня в международную валюту. Он считает, что в течение ближайших двух лет получится приспособиться к новым условиям.