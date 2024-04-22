«Не получили ответа»: МИД ФРГ проигнорировал вопросы РФ по делу о шпионаже Посол России Нечаев: МИД Германии не ответил на вопросы РФ по делу о шпионаже

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МИД Германии не ответил ни на один из вопросов по задержанию подозреваемых в работе на спецслужбы РФ, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Так дипломат прокомментировал итоги своего визита в немецкое внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

Не вполне понимаю, что конкретно отвергает германская сторона. В ходе беседы в МИД ФРГ 18 апреля 2024 года мы не получили ответа ни на один поставленный вопрос, — заявил Нечаев.

Он отметил, что немецкая сторона проигнорировала вопрос о возможности консульского доступа к задержанным. Не были названы имена, не подтверждено наличие российского гражданства, добавил Нечаев. Дипломат также рассказал, что вместо ответов ФРГ предупредила о недопустимости «подобной активности» на территории страны и возможном принятии дополнительных мер по ходу расследования.

18 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок вызывала Нечаева. Согласно имеющимся данным, это было связано с задержанием двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.

До этого Генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание двух человек по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности. Задержанных прокуратура называет «германо-российскими гражданами».