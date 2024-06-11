«Не по-русски»: в ГД ответили на просьбы женщин-заключенных взять их на СВО Депутат Милонов: женщины-заключенные не должны идти на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России много мужчин, которые готовы защищать Родину, а отправлять женщин в зону специальной военной операции «не по-русски», высказался в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Таким образом парламентарий ответил на просьбы женщин-заключенных взять их на СВО.

Лично я считаю, что это непростое решение, его сложно принять. У нас в стране много мужчин, которые готовы защищать Родину и готовы быть мужчинами. Как же мы тогда должны относиться к тем мужикам, которые не пошли? Они сидят дома, а женщины воевать идут. Это не по-русски как-то, — заявил депутат.

По словам Милонова, женщины-военнослужащие являются профессионалами, прошедшими специальную подготовку. Он отметил, что у многих из них также есть военное образование. Кроме того, женщины есть и в военной медицине, подчеркнул парламентарий.

Про заключенных я бы сейчас не говорил. У нас все-таки вопросы обороны находятся на контроле у президента. Это он определяет, можно ли соглашаться с этими предложениями от женщин-заключенных, — добавил Милонов.

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов ранее рассказал, что главной проблемой заключенных являются начальники колоний и СИЗО. Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы во многом зависит от установок руководства.