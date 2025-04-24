«Не перестанет быть российским»: Слуцкий о позиции Евросоюза по Крыму Депутат Слуцкий: Крым не перестанет быть российским из-за непризнания Евросоюзом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия. Крым. Феодосия

Крым не перестанет быть российским, даже если его статус не признает Европейский союз, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что решение о присоединении полуострова к России было принято по воле народа.

Что касается Крыма. От признания или непризнания со стороны ЕС полуостров не перестанет быть российским. Крым вошел в состав России по воле народа, это свершившийся факт, который не подлежит оспариванию. Продолжать отрицать могут только недальновидные политики, — пояснил Слуцкий.

По его словам, Европа сегодня играет далеко не первую скрипку в вопросах урегулировании украинского конфликта. Также депутат добавил, что Брюссель, поддерживая Украину, добровольно уходит на периферию мировой политики.

Сложно комментировать газетные утечки, пока нет официальных заявлений всех сторон. Но однозначно можно констатировать, что Европа играет сегодня далеко не первую скрипку в вопросах украинского урегулирования. Продолжая слепо поддерживать неонацистский режим в Киеве, Брюссель выносит себя на обочину мировой политики, — резюмировал Слуцкий.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Евросоюз может признать Крым российским после США. Он отметил, что позиция ЕС уже не кажется столь «железобетонной», как прежде. Единство Евросоюза может пойти трещинами, убежден Пушков.