«Не перестанет быть козлом»: Захарова о решении FIDE лишить Россию членства Захарова: решение FIDE лишить Россию членства лишь подтверждает правоту РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России членства в организации на два года лишь подтверждает правоту РФ, заявила представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Она сравнила это решение с исключением козла из царства животных, передает корреспондент NEWS.ru.

Козел может себя исключить из состава животных, но он не перестанет быть козлом. Понимаете, вот это примерно та же история. Они могут делать все, что угодно, они только лишь этими безумными шагами подтверждают нашу сегодняшнюю правоту, — сказала Захарова.

Ранее Федерация шахмат России объявила, что Международная шахматная федерация лишила ее членства в организации на два года. Причиной стала жалоба Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых регионов РФ. Президент российской федерации Андрей Филатов уверен, что данное решение является политически мотивированным.

После этого пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков заявил, что решение FIDE лишить Федерацию шахмат России членства в организации является несправедливым. Он подчеркнул, что Москва будет отстаивать свои интересы и выразил надежду, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть.