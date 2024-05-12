«Не останется без ответа»: ЛДПР поможет пострадавшим белгородцам Слуцкий пообещал помочь всем пострадавшим при обрушении дома в Белгороде

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что волонтерский корпус партии в настоящий момент оказывает помощь в ликвидации последствий после обрушения части жилого дома в Белгороде, передает корреспондент NEWS.ru. Политик пообещал оказать помощь каждому белгородцу, которого коснулось это происшествие.

Всем окажем помощь. Не Только мы, но, уверен, государство. Мы сделаем также все возможное. Уже в наш адрес идут обращения, ни одно из них не останется без ответа, — сказал парламентарий.

По последним данным в результате ЧП пострадали 19 человек. И. о. министра здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Белгород медиков из федеральных центров и из Москвы. В их числе значатся анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги, нейрохирурги и специалисты иных направлений.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины 12 мая атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

В МЧС России сообщили, что спасателям удалось вызволить из-под завалов обрушенного дома 16 белгородцев. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС проводят «минуту тишины». Так они слышат пострадавших граждан.