«Не обсуждаем»: Лавров назвал отличие российских политиков от Зеленского Лавров: Россия в отличие от Зеленского не обсуждает детали переговоров публично

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Российская сторона ведет себя вежливо, когда не распространяет детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. По его словам, обсуждением подробностей на публике занимается только официальный Киев в лице украинского лидера Владимира Зеленского.

Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны, — указал Лавров.

Он добавил, что, если журналистам нужно узнать суть переговоров, то нужно обратиться к Зеленскому, а не к российским представителям. Президент Украины «рад говорить с кем угодно». Посредством СМИ он высказывает свои требования даже главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее Лавров отметил, что Москва выдвигает и рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине, но не раскрывает деталей. Страна, по его словам, будет хранить молчание до тех пор, пока переговоры не завершатся. Таким образом он уклонился от прямого ответа на вопросы, стоит ли в ближайшее время ждать заключения сделки.