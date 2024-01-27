«Не обольщайтесь»: в Госдуме ответили на заявление МИД Германии о блокаде Депутат Журова призвала «не обольщаться» из-за заявления МИД Германии о блокаде

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Заявление МИД Германии об осознании исторической ответственности за блокаду Ленинграда осуждают уже сами немцы, поскольку их мнения разнятся, высказалась в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, не стоит обольщаться из-за высказывания немецких дипломатов.

Не обольщайтесь. Ну да, наверно, современный немецкий народ сожалеет, что сотворили их предки, может и не все сожалеют. Заявление МИД ФРГ осуждают уже сами немцы, их мнения очень разнятся. Отсюда вопрос: одни считают, что нужно помнить об этом самим немцам, а другие — что они все искупили и никому, ничем не обязаны, — заявила Журова.

Как подчеркнула депутат, на совести каждого немца остается то, как он относится к произошедшему в Ленинграде 80 лет назад. По мнению Журовой, другие политики ФРГ начнут опровергать заявление официального МИД и утверждать, что ничего никому не должны.

Ранее власти Германии выступили за сохранение памяти об ужасных преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны. В МИД ФРГ подчеркнули, что в 2019 году Берлин совершил гуманитарный жест по отношению к ныне здравствующим жертвам блокады. В качестве жеста примирения и памяти правительство Германии финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где получают помощь многие блокадники.