«Не нужно сюсюкаться»: Кадыров выступил за усиление наказания уклонистам Кадыров выступил за ужесточение наказания для уклонистов от военной службы

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что нынешние наказания для уклонистов от военной службы недостаточно серьезные. В своем Telegram-канале он предложил взыскивать с них штраф в размере половины общей суммы, которую государство тратило на них в течение жизни. Он также призвал следом принудительно отправлять уклонистов на фронт.

Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере? <...> Нужно посчитать, какую помощь уклонист получал от государства, сколько было потрачено на его обучение, лечение, социальные выплаты, заработную плату. Не менее 50% от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды! Не нужно сюсюкаться, — написал Кадыров.

Кроме этого, он указал, что выбирать наказание для уклонистов должны граждане, которые сейчас находятся на передовой. По его мнению, россияне, которые уклоняются от службы в армии, являются «настоящими изменниками и беглецами, которые позорят все мужское население страны».

Для начала нужно бы солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов. <...> И давайте называть вещи своими именами: не уклонисты они, а настоящие изменники и беглецы! — считает глава Чечни.

Ранее «Известия», ссылаясь на источники в нижней палате парламента, сообщили, что депутаты и сенаторы предложили ввести уголовное наказание для граждан РФ за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также назвал такое предложение неактуальным, поскольку в России завершились мобилизационные мероприятия. При этом он подчеркнул, что отсутствие уголовного наказания для уклонистов — пробел в законодательстве.