«Не наши ценности»: в ГД объяснили, зачем нужен закон о запрете чайлдфри Депутат Буцкая: закон о запрете чайлдфри укрепит семейные ценности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о запрете чайлдфри поможет укрепить в России семейные ценности, уверена первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что продвигаемая идеология чужда для РФ. По ее мнению, распространение подобных взглядов приводит к снижению рождаемости.

Мы говорим о том, что есть какие-то привнесенные нам ценности, которые никогда и не были нашими, коренными, никогда не относились к российским традициям. Это не наши ценности. Нам их насадили, а результат видим в уменьшении количества семей, снижении рождаемости. Именно поэтому и нужен закон, который бы работал с чуждой нам идеологией, — уточнила депутат.

Буцкая отметила, что данный законопроект находится в комитете уже около года, над ним работают. Она подчеркнула, что сейчас важно определить, какую информацию нужно ограничить и какие последствия установить для тех, кто распространяет идеологию.

Данный законопроект находится у нас в комитете уже около года, над ним идет работа. Важно определить, какую информацию мы ограничиваем и какие последствия для тех, кто ее распространяет. Здесь проблема в том, что нужно правильно прописать саму идею, — заключила Буцкая.

Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов ранее заявил, что в России работают над законопроектом, который запрещает идеологию чайлдфри. По его словам, призывы не рожать детей, особенно адресованные молодым женщинам, необходимо ликвидировать.