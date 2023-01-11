«Не наша проблема»: Песков о запрете фильма «Чебурашка» на Украине Песков: украинские родители должны объяснить детям запрет фильма «Чебурашка» на Украине

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Актерский состав фильма «Чебурашка»

Вопрос о запрете фильма «Чебурашка» на Украине не входит в компетенцию администрации президента России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, уместность такого решения должны объяснять украинские родители в разговоре с детьми.

Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль радуется вместе с создателями фильма «Чебурашка», ставшего рекордсменом по кассовым сборам. Он добавил, что российский кинорынок следует заполнять отечественной продукцией. Премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января, за первые восемь дней он собрал в прокате почти три млрд рублей. Кинокритик Роман Григорьев объяснил успех «Чебурашки» благоприятными прокатными условиями, отсутствием реальной альтернативы и демонстрацией потенциала отечественных кинокартин.

Между тем Чебурашка появился на плакатах в школах Киева, где назван «оккупантом». Его изображение перечеркнуто, а подпись предлагает тем, кому понравился персонаж, перебираться в Россию и не возвращаться.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из «апельсиновой страны». Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Главного героя озвучила актриса Ольга Кузьмина.