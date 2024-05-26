«Не наша проблема»: МИД России о разрыве контактов «арктической пятерки» МИД: контакты «арктической пятерки» прерваны не по инициативе России

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Максим Мусихин

Контакты «арктической пятерки», в которую входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны, сообщил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произошло не по инициативе Москвы.

Теперь этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны. Не по нашей инициативе. Это не наша проблема, — заявил Мусихин.

В рамках контактов обсуждались проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа. Дипломат пояснил, что США и другие страны пятерки добровольно лишили себя возможности обсуждать соответствующие моменты в доверительном ключе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США используют санкции, чтобы уничтожить проект российской компании НОВАТЭК по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Издание привело заявление помощника американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетта, которое прозвучало на конференции в Швейцарии. По его словам, в Вашингтоне хотят добиться гарантий остановки проекта.

До этого Минфин США внес в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». Около 40% акций принадлежат иностранным компаниям, в том числе японским, остальными владеет НОВАТЭК. После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию.