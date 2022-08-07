«Не наш метод»: ЛДПР об угрозах Журавлева немецкому журналисту Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин объяснил слова депутата Журавлева об убийстве немецкого журналиста

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Журавлев

Заявление депутата Госдумы от партии ЛДПР Алексея Журавлева о желаемом убийстве журналиста немецкого издания Bild является его частным мнением и не совпадает с позицией партии, заявил глава пресс-службы фракции Александр Дюпин в Telegram-канале фракции. По его словам, главным принципом членов партии является соблюдение законности.

Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности. Угрозы убийством, тем более представителей прессы, — точно не наш метод, — рассказал он.

Дюпин также добавил, что Алексей Журавлев самостоятельно пришел в ЛДПР в 2021 году из-за схожести взглядов, однако в полноценную партийную деятельность он так и не смог влиться. Все его последние поступки и заявления будут обсуждены на следующем собрании фракции, в сентябре 2022 года.

Инцидент произошел во время прямого эфира передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Депутат Госдумы устроил скандал и пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его на Украине. Ведущий телешоу Евгений Попов пытался остановить порывы Журавлева, однако тот заявил, что ему «все равно».

Сам Попов объяснил поступок Журавлева избытком сильных патриотических чувств, По его словам, Журавлев постоянно ездит на передовую, из-за чего испытывает эмоциональный накал. Телеведущий пообщался с депутатом после эфира, и тот пообещал больше не угрожать смертью в передаче.