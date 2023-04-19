«Не надо иллюзий»: Пушков разнес мирный план Макрона по Украине Пушков: план Макрона по урегулированию конфликта РФ с Украиной является «игрой в слова»

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

«Игрой в слова» назвал российский сенатор Алексей Пушков план президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По мнению российского политика, инициатива француза — лишь попытка остаться заметным в мировой политике. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который, предположительно, может привести к переговорам между Москвой и Киевом. По информации издания, Макрон рассчитывает запустить переговоры уже грядущим летом.

При этом в Кремле заявили, что не получали от Парижа информации о мирном плане по Украине.

Не надо иллюзий — нет никакой реальной «ставки Макрона на мирные соглашения». Это игра в слова и в мирные инициативы, чтобы оставаться на поверхности мировой политики и быть в ней заметным, — написал Пушков.

Он также подчеркнул, что план Макрона не содержит «нового подхода», «учета реалий» и «отказа от военной поддержки Украины». Пушков полагает что данная инициатива «вряд ли будет иметь продолжение».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать мирным переговорам России и Украины, не имеет перспектив.