«Не начинали»: Балицкий заявил, что РФ может уничтожить энергетику Украины Балицкий: у ВС РФ достаточно сил для уничтожения энергетики Украины

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Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы, при желании, полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, заявил ТАСС глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВС РФ «еще ничего не начинали».

У нас есть силы и средства, и средства эти — они в достатке, чтобы уничтожить всю инфраструктуру укронацистского режима энергетическую. Я это говорю <...> как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации, — сказал он.

Ранее политолог Данила Гуреев предположил, что дальнейшее существование энергетической инфраструктуры Украины сегодня под большим вопросом. Разрушению системы электросетей и энергоснабжения способствует желание киевских властей продолжать военный конфликт с Россией, констатировал он. Эксперт напомнил, что в первые месяцы СВО Россия не наносила удары по важным объектам инфраструктуры, хотя это быстро лишило бы противника возможности продолжать боевые действия, однако в дальнейшем военные РФ изменили тактику.

До этого военный эксперт Дмитрий Раевский отметил, что российские военные при необходимости могут вывести из строя три «рабочих» украинских АЭС, не допустив при этом экологической катастрофы. Армия России уже применяет такой способ, как уничтожение подстанций и узлов управления потоками электричества, резюмировал он.