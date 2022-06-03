«Не мы заминировали порты»: Путин о ситуации с вывозом зерна с Украины Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия препятствует вывозу зерна с Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину назвал блефом заявления о том, что Россия не дает вывозить украинское зерно с Украины. По его словам, зерно можно транспортировать по пяти направлениям: через украинские порты, но их нужно разминировать, через Польшу, по Дунаю через Румынию, через Азовское море и — «самый легкий и дешевый способ» — через Белоруссию.

Самое простое — это вывоз с территории Белоруссии, самое дешевое. Оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, но, во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич [Лукашенко], ставит вопрос именно так, — сказал президент.

Он также отметил, что Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна через подконтрольные ей порты.

Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении, — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по его словам, стали принятые западными странами решения, которые должны быть отменены для избежания продовольственного кризиса.