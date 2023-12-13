«Один к одному»: Лавров о жертвах ХАМАС и мирного населения Газы Лавров: Россия считает неприемлемыми методы ЦАХАЛ против ХАМАС

Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Россия считает неприемлемыми методы Армии обороны Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, от действий ЦАХАЛ больше всего страдают не члены группировки, а невинные люди. По предварительной информации, соотношение жертв среди группировки и мирных жителей достигло один к одному. Трансляция заседания велась на странице СФ во «ВКонтакте».

Мы не можем признать приемлемыми те методы, которые стали использоваться против ХАМАС, а на самом деле от которых больше всего страдали мирные граждане. <...> Наши израильские коллеги, по-моему, господин [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху, сказал, что соотношение жертв среди террористов и жертв среди мирного населения примерно один к одному, — подчеркнул министр.

Помимо этого, продолжил министр, за время конфликта на Ближнем Востоке погибло рекордное число сотрудников ООН — около 100 человек. На фоне этого Россия и другие страны, прежде всего арабские, выдвигали резолюцию о гуманитарном прекращении огня, однако документ был заблокирован Западом, резюмировал Лавров.

Ранее глава израильского совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала не менее семи тысяч палестинских радикалов в ходе военной операции в секторе Газа. При этом он подчеркнул, что это лишь «минимальная оценка».