Не могу проголосовать за президента на «Госуслугах». Почему, как быть?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первый день президентских выборов в России избиратели столкнулись с невозможностью воспользоваться дистанционным электронным голосованием через портал госуслуг. Что делать, если не удается проголосовать на «Госуслугах», как защитить себя от мошенников и как идет голосование на выборах на текущий момент?

Что происходит с сайтом «Госуслуги»

С утра в пятницу сайт госуслуг сообщил о проблемах «в связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн». Многие россияне сообщили о невозможности зайти на портал, в ответ сервер выдает сообщение о «неизвестной ошибке».

Между тем в Минцифры в 10:40 отчитались о штатной работе «Госуслуг»: на сайте сейчас авторизуется почти шесть тысяч пользователей в секунду, поэтому «вход для некоторых пользователей может проходить медленнее обычного».

По данным портала «Неработает.рф», за 24 часа была зафиксирована 31 жалоба на сбои в работе портала. О большинстве — более 80% сбоев — сообщили жители Москвы и Московской области. Также сбои отмечали в Воронежской области, Татарстане и Берлине.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что делать, если не удается проголосовать на «Госуслугах»

«Известия» отмечают, что наиболее вероятной причиной, из-за которой могут возникнуть проблемы, являются технические неполадки на портале госуслуг. В этом случае важно не паниковать и оценить, насколько серьезна проблема.

«В случае когда система зависла, нужно подождать некоторое время и обновить страницу. Когда электронный бюллетень уже открыт, важно не закрывать страницу и не нажимать кнопку „Назад“, так как затем восстановить документ будет невозможно. Если онлайн-голосование недоступно полностью, причиной может быть отсутствие необходимой информации, например номера телефона. Когда же всё указано верно, но нужный способ голосования по-прежнему недоступен, следует обратиться в техническую поддержку через форму обратной связи», — сообщает издание.

Те избиратели, которым не удалось проголосовать с помощью ДЭГ, в любом случае смогут отдать свой голос на выборах непосредственно на участке по месту регистрации — в этом случае учетная запись и работоспособность «Госуслуг» не важны.

Как защититься от мошенников при голосовании

Председатель комиссии ОП Подмосковья по информационной политике Мария Большакова на «Радио 1» призвала избирателей пользоваться ДЭГ с отечественным интернет-браузером. Это позволяет максимально обезопасить процедуру голосования от мошенников.

«Я бы выбрала „Яндекс.Браузер“ последней модели», — заявила Большакова.

Кроме того, она рекомендовала после процедуры голосования скопировать и сохранить то, что получилось, чтобы свериться с результатами.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Как идет голосование на выборах президента в России

По данным РБК, явка по всей России к 12:15 утра составила 5,7%, при этом общая явка на интернет-голосование без учета Москвы достигла 35%. При этом в Москве к 11:00 с помощью ДЭГ проголосовало более миллиона избирателей.

Первыми 15 марта начали голосовать жители Дальнего Востока России — наибольшая явка отмечается на Чукотке, там она превысила 50%. Кроме того, заранее проголосовали жители новых регионов России и Белгородской области.

Как сообщили в Минцифры в преддверии выборов, дистанционное голосование через сервис «Мобильный избиратель» выбрало более 3 млн человек.

Читайте также:

Техошибка или запуск «Чебурнета»? Что известно о сбое в Telegram 27 февраля

Платежный коллапс? К чему привел отзыв лицензии КИВИ Банка, кто его заменит

Хуситы взрывают интернет. Кто они, почему против Запада, на что способны