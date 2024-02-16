«Не международный акт»: Медведев о правилах, которыми «тыкает» Запад Медведев: установленный Западом миропорядок не является международным актом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Западный «порядок, основанный на правилах», никто не видел, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания форума «За свободу наций», передает ТАСС. Он добавил, что это не международный акт, однако «им все время тыкают» России.

Вот этот пресловутый «порядок, основанный на правилах», кто его видел? Где он существует? <...> И тем не менее нам постоянно тыкают этим порядком и говорят, вы должны этому соответствовать, — заявил Медведев.

Он отметил, что данные правила не установлены документом ООН, Международной Конвенцией или законом. Медведев подчеркнул, что для сохранения глобального влияния Запад использует «изощренные и беспринципные» методы, в числе которых финансовая и идеологическая монополия, а также блокировка альтернативного пути развития для стран.

По его словам, подобные тенденции происходят лишь потому, что так решили США. Он пояснил, что Вашингтон единоличным образом одобрил конкретный порядок, который «является образцом для всего человечества».

Ранее Медведев заявил, что эффект от интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону выглядит как «точное попадание лекарства в цель», раз у отдельных лидеров западных стран случился «затяжной жидкий понос». По его словам, это интервью стало отличным уроком русской истории, слушая который, многие граждане западных стран «впервые отыскали Украину на карте мира».