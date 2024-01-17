«Не ловить»: Путин объяснил задачи «гаишников» на российских дорогах Путин: задача гаишников не ловить кого-то, а обеспечить безопасность на дорогах

Задача инспекторов ГИБДД не «ловить кого-то на дорогах», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина. Глава государства подчеркнул, что Госавтоинспекция должна обеспечивать безопасность дорожного движения.

Задача гаишников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП, — сказал президент.

Ранее российский лидер поручил правительству разработать меры по поддержке незаконно депортированных соотечественников. Кроме того, поручено разработать меры по репатриации соотечественников, незаконно депортированных из недружественных государств. Срок исполнения поручения — 1 июля 2024 года.