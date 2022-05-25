«Не карьерист, а служака»: Путин рассказал о новом главе МЧС Путин представил нового главу МЧС Куренкова

Александр Куренков / Фото Пресс-служба Совета Федерации

Президент России Владимир Путин назвал нового главу МЧС Александра Куренкова «не карьеристом, а служакой». Такую характеристику бывшему сотруднику органов госбезопасности президент дал в ходе представления нового руководителя ведомства, передаёт РИА Новости. Путин отметил, что Куренков умеет погружаться в работу и выстраивать отношения с подчинёнными.

Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. <...> Я не сомневаюсь, что под его руководством МЧС будет развиваться дальше с учётом стратегии министерства, принятой в 2021 году, — сказал Путин.

25 мая стало известно, что Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Известно, что именно президент предложил кандидатуру Куренкова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.