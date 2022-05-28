«Не играйте со Львом»: Кадыров опубликовал музыкальный клип в поддержку РФ Кадыров опубликовал видеоклип сирийского певца Хади в поддержку России

Фото Kadyrov_95/t.me

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоклип сирийского певца Рибаля Хади. В нем исполнитель обращается к жителям РФ и российским военным со словами поддержки в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

В том числе в песне под названием «Слава России», которую Хади исполнил на русском и арабском языках, говорится о том, что защищая свою Родину, нужно сопротивляться врагу и стоять до конца. Кроме того, там сказано, что страны Запада лгут и угнетают другие государства, но теперь несправедливость останется позади, так как проснулся «непобедимый Лев» — Россия и с ней не стоит играть.

Громко крикни — «Слава России!» Наш девиз — сопротивление, — говорится в тексте песни.

В начале клипа его создатели процитировали слова российского лидера Владимира Путина «зачем нам такой мир, если в нем не будет России».

В качестве видеоряда музыкант использовал нарезку видео Минобороны РФ с кадрами работы вооруженных сил и военной техники. Часть съемок провели в Сирии, на фоне российского вооружения с одним из символов спецоперации, буквой Z.

Накануне Кадыров поделился видео, на котором запечатлены кадры уличных боев в ходе спецоперации России на Украине. В приложенной записи Кадыров отметил: несмотря на сложности таких боев, российские войска выполняют поставленные задачи и продолжают продвижение. По его словам, ряды националистов редеют, а оставшимся следует «молить о пощаде».