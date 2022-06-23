Болгарский премьер-министр Кирил Петков, который ранее обвинил в уходе со своего поста посла России Элеонору Митрофанову, начал заговариваться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в списке виноватых по меньшей мере не хватает Бэтмена, передаёт РИА Новости.
В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться, — сказала Мария Захарова.
Ранее парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. На этом фоне Петков возложил ответственность за это на трех болгарских политиков, а также на посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Он заявил, что всегда стоял на защите интересов Болгарии, но «проникновение российских интересов» в страну стало реальным на фоне действий местной оппозиции.