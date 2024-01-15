Песков оценил публикацию Bild о войне ФРГ с РФ Песков не стал комментировать публикацию Bild о подготовке ФРГ к войне с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Bild о разработке Германией сценария возможной войны между НАТО и РФ к лету 2025 года, передает ТАСС. По его словам, в последнее время издание часто публикует «утки».

Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание не гнушается публикации различных «уток», — сказал представитель Кремля.

Ранее сегодня, 15 января, Bild со ссылкой на документ Минобороны Германии сообщил, что Германия работает над планом войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию бундесвера, может начаться летом 2025 года. При этом отмечается, что эскалация могла бы начаться в феврале 2024 года с активного наступления ВС РФ на украинские позиции, к июню ВСУ завершили бы свое отступление. В таком случае, отмечается в документе, главнокомандующий НАТО отдал бы приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восток НАТО, среди которых должно быть порядка 30 тыс. немецких военных.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сообщения в западных СМИ о подготовке НАТО к возможному военному противостоянию с Россией в 2025 году появились с целью напугать обывателя и увеличить объемы помощи Украине. По его словам, появление таких публикаций показывает, что у властей западных стран остается все меньше средств манипуляции сознанием населения.