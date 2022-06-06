«Не гнушаются никакими средствами»: Лавров о давлении Запада на Россию Лавров: Запад продолжит давление на Москву, не гнушаясь ничем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны будут продолжать оказывать давление на Россию, не гнушаясь использовать любые возможные для этого средства, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Так министр прокомментировал запрет ряда стран закрыть воздушное пространство и не пускать его самолет в Сербию.

Запад явно дает понять, что будет давить, не гнушаясь никакими самыми низкопробными средствами. Подобное лицемерие уже демонстрировалось нам неоднократно, включая период трагических бомбардировок Югославии в 1999 году теми, кто уверовал в свою победу в холодной войне и в свое право выстраивать мир исключительно по своим собственным лекалам, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрыв небо для Лаврова, страны ЕС перекрыли очередной канал связи с Россией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на проблемы, вызванные срывом дипломатического визита в Белград, существенно помешать взаимодействию России с Сербией не удалось. По его словам, из-за инцидента пришлось сдвинуть график контактов.