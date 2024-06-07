«Не думают о безопасности других регионов»: Захарова об обстреле Луганска Захарова об обстреле Луганска: Запад не думает о безопасности других регионов

Фото: t.me/mchs_official*

Последствия обстрела Луганска

Требовать от западных стран думать о безопасности других регионов невозможно, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она ответила на вопрос по поводу обстрела украинской армией Луганска и о том, как донести мысль о недопустимости подобного до западных правительств, передает корреспондент NEWS.ru.

Требовать от тех людей, которые уже много лет проводят эксперименты с гендерами над собственными детьми, чтобы они задумывались о безопасности других регионов мира или вообще в целом о безопасности, просто невозможно, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что западные либеральные демократии находятся в глубочайшем кризисе, в частности из-за тупиковой идеологии, а выход из такого положения они ищут через насаждение по всему миру хаоса. При этом за прошедшие годы Запад показал, что управлять этим хаосом он уже не в состоянии.

Они уже утратили возможность даже управлять хаосом. Не то, что давать миру какую-то новую модель или пытаться урегулировать существующие проблемы. Они уже не умеют управлять теми процессами, которые сами же породили, — заключила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявляла, что ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением РСЗО HIMARS через несколько часов после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении на удары американским оружием по территории РФ. По ее словам, Запад надеется избежать ответственности за атаки на РФ враньем и лицемерием, но это ему не удастся.