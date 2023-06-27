«Не дождутся»: Захарова об угрозе гражданской войны в России Захарова: на Западе не дождутся гражданской войны в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова на фоне попытки вооруженного мятежа в стране заявила, что Запад не дождется гражданской войны в РФ. Комментируя ситуацию «Царьграду», она отметила, что европейские и американские политики и СМИ все время надеются на внутренний конфликт в России.

Не дождутся. Всегда хотели, всегда ждали, но не дождутся. Не будет этого. Пусть все будут уверены, что этого не случится, — подчеркнула Захарова.

Она призвала помнить о единстве, которое «передали нам предки». По ее мнению, только так можно противостоять внешним угрозам. Дипломат напомнила, что во времена Великой Отечественной войны именно это помогло защитить Россию.

Если стоит выбор, что важнее, твое личное мнение, может быть, единственный верный, как ты считаешь, взгляд и судьба страны, народа, то никакого выбора на самом деле даже быть не может, — заключила Захарова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытка мятежа является не чем иным, как «маршем тщеславия». По его словам, жертв удалось бы избежать, если бы участники похода думали о судьбе России, а не о себе.