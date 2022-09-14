«Не дождутся»: Европу призвали не паразитировать на российской экономике Депутат Кравченко призвал Евросоюз не паразитировать на российской экономике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные страны не дождутся уничтожения российской экономики, о котором упомянула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, рассказал в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко. По его словам, подобные заявления являются исключительно фантазиями отдельно взятой политической группы, Россия не допустит, чтобы эти желания сбылись. Кравченко призвал Европу не паразитировать на российской экономике, не пытаться ослабить РФ, а заняться решением собственных проблем.

Не дождутся. Честно говоря, не знаю откуда у госпожи Урсулы фон дер Ляйен такая вера в санкции. Я говорю так, потому что население Германии, где начинала свою политическую карьеру глава Еврокомиссии, прямо сейчас испытывает сильнейшие экономические трудности, которые, как я понимаю, будут нарастать и дальше. И если в Европе считают, что за счет разрушения чьей-то экономики они смогут лучше зажить, то это заблуждение. Мир изменился, сейчас нельзя просто паразитировать на других экономиках, не создавая добавленной стоимости, — считает Кравченко.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока ее экономика «не будет разорвана». До этого глава ЕК предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли, и поддержку коммунальных компаний.