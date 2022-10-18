«Не доставят дискомфорта»: Песков о санкциях Канады Песков: санкции Канады не доставят дискомфорта попавшим под них россиянам

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Дмитрий Песков

Санкции, введенные Канадой в отношении российских представителей культуры и СМИ, не доставят россиянам дискомфорта и проблем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что подобные ограничения не имеют аналогов в мире и не поддаются объяснению, передает ТАСС.

Убежден, что для подавляющего большинства упомянутых людей никаких особых проблем или дискомфорта эти введенные санкции не доставят, — цитирует агентство Пескова.

Накануне стало известно, что власти Канады расширили санкционный список, внеся в него 34 физлица и одну организацию. Под ограничения, в частности, попали актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов, телеведущая Тина Канделаки, телеканал «Звезда». В Оттаве считают их причастными к «распространению дезинформации».

Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20. Тем не менее она признала, что Канада мало что может сделать для реализации этой идеи.