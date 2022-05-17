«Не доставим удовольствия»: замглавы МИД о выходе из акта Россия — НАТО Замглавы МИД Рябков: Россия не собирается выходить из акта Россия — НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Россия «не доставит западным странам удовольствия» и не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, члены НАТО намерены принять на июньском саммите решение о дополнительном развёртывании сил и средств на восточном фланге и при этом обсуждают степень соответствия такого решения основополагающему акту Россия — НАТО.

Они продолжают эту возню провокационную, рассчитанную на то, чтобы вывести Россию из равновесия, и при этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим, — заключил Рябков.

Ранее председатель военного комитета Блока Роб Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года не станет камнем преткновения для расширения военного присутствия Альянса на востоке Европы. Согласно этому документу, Москва и Альянс перестают воспринимать друг друга как противоборствующие стороны и отказываются от размещения у территориальных границ друг друга серьёзных скоплений вооружённых сил.