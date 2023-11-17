«Недосмотрели»: глава Минстроя об обрушении дома в Астрахани Файзуллин: дом в Астрахани мог обрушиться по недосмотру контролирующих органов

Фото: СК РФ

Частичное обрушение многоквартирного дома в Астрахани могло произойти по причине недостаточного внимания контролирующих органов, которые своевременно не выявили внесенные в конструкцию здания изменения, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, внимательная работа таких органов должна предотвращать подобные трагедии.

Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что недосмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что СКР установил предварительную причину частичного обрушения дома в Астрахани. Предполагается, что к образованию трещины в здании привела незаконная перепланировка — жилец квартиры на первом этаже во время ремонта снес несущие стены. В результате остальные стены не выдержали нагрузки и обрушились.

О произошедшем накануне сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин. У пятиэтажного дома на Привокзальной площади обрушились второй и третий подъезды. Погиб один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами.